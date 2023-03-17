В Зимбабве будут учить русскому языку

Министр высшего образования, инноваций, науки и развития технологий Зимбабве Амон Мурвира заявил, что в стране откроется центр изучения русского языка.

Он также напомнил, что Зимбабве и Россия сотрудничают в атомной сфере, космосе, а также образовании.

«За последние 5 лет мы значительно продвинулись в практических результатах», - сказал Мурвира.

Министр напомнил, что многие профессора в Зимбабве учились в России и говорят по-русски, что является важным фактором в научных обменах.



