В Зимбабве будут учить русскому языку
Министр высшего образования, инноваций, науки и развития технологий Зимбабве Амон Мурвира заявил, что в стране откроется центр изучения русского языка.
Он также напомнил, что Зимбабве и Россия сотрудничают в атомной сфере, космосе, а также образовании.
«За последние 5 лет мы значительно продвинулись в практических результатах», - сказал Мурвира.
Министр напомнил, что многие профессора в Зимбабве учились в России и говорят по-русски, что является важным фактором в научных обменах.
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