В Астрахани после ЧП с детьми следствие организовало проверку

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло в селе Сизый Бугор 16 октября. Трое мальчиков и девочка нашли на территории заброшенного здания по улице Первомайская, 121 противогаз и элементы к нему, в результате манипуляций с которыми произошел хлопок.

Двоих мальчиков 2009 года рождения с ожогами лиц, предплечий и голеней первой-второй степени и поражением 7 и 10% кожного покрова госпитализировали. Другой мальчик и девочка того же возраста с ожогами кистей рук и голеней 1-2% после осмотра врачами направлены на амбулаторное лечение.

