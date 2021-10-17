Четверо детей в Астраханской области травмированы после игры с противогазом

В селе Сизый Бугор в Астраханской области четверо детей получили ожоги в результате хлопка противогаза, с которым они играли, сообщает пресс-служба администрации региона.

Инцидент произошел 16 октября. Трое мальчиков и девочка нашли на территории заброшенного здания по улице Первомайская, 121 противогаз и элементы к нему, в результате манипуляций с которыми произошел хлопок.

Двоих мальчиков 2009 года рождения с ожогами лиц, предплечий и голеней первой-второй степени и поражением 7 и 10% кожного покрова госпитализировали. Их состояние оценивается как среднетяжелое.

Мальчик и девочка того же возраста с ожогами кистей рук и голеней 1-2% после осмотра врачами направлены на амбулаторное лечение.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Региональное следственное управление по факту получения травм несовершеннолетними ведет проверку.

