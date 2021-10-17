Четверо детей в Астраханской области травмированы после игры с противогазом
В селе Сизый Бугор в Астраханской области четверо детей получили ожоги в результате хлопка противогаза, с которым они играли, сообщает пресс-служба администрации региона.
Инцидент произошел 16 октября. Трое мальчиков и девочка нашли на территории заброшенного здания по улице Первомайская, 121 противогаз и элементы к нему, в результате манипуляций с которыми произошел хлопок.
Двоих мальчиков 2009 года рождения с ожогами лиц, предплечий и голеней первой-второй степени и поражением 7 и 10% кожного покрова госпитализировали. Их состояние оценивается как среднетяжелое.
Мальчик и девочка того же возраста с ожогами кистей рук и голеней 1-2% после осмотра врачами направлены на амбулаторное лечение.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Региональное следственное управление по факту получения травм несовершеннолетними ведет проверку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+33 208 / сут.
Умерли
222 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+21 883 / сут.
- Четверо детей в Астраханской области травмированы после игры с противогазом
- На Украине рассказали, сколько страна заплатит за газ из-за ошибки Зеленского
- Опубликовано видео массовой драки футболистов «Спартака» и «Динамо»
- В Нижнем Новгороде завели дело после аварии с автобусами и грузовиком
- Один человек погиб от рук пациента наркодиспансера в Якутии
- Сунгоркин раскрыл подробности задержания Можейко
- «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу» в матче РПЛ
- Володин: Госдума разработает меры борьбы с бедностью
- Любовница Саакашвили раскрыла подробности его самочувствия в заключении
- В Екатеринбурге 16 человек отравились метанолом и погибли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru