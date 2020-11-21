Шойгу по поручению Путина отправился с визитом в Армению

Сергей Шойгу обсудил с представителями армянской стороны об участии российских миротворцев в урегулировании ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. По словам министра обороны России, на местах подразделений российского миротворческого развернуты наблюдательные посты, организован мониторинг окончания боевых действий.

«Мы прилетели с конкретными задачами. Вы знаете, что после подписанного трехстороннего заявления перебросили миротворческий контингент. За эти дни мы встали практически на всей территории Карабаха. Выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерт. Обеспечиваем возвращение беженцев. Теперь уже налажена мирная жизнь. И с нашей стороны основная задача - это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш верховный главнокомандующий», - приводит слова Шойгу РИА Новости.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность Россию за миротворческую роль в Нагорном Карабахе.

Также участники встречи обсудили режим прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

Напомним, президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными, при этом ряд районов в регионе переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

