В Армавире из-за ливня введен режим ЧС
5 июня 202301:45
В Армавире Краснодарского края введен режим ЧС после обильных осадков, сообщает мэрия.
Решение принято оперативным штабом. В городе после ливней рухнул канализационный коллектор. В результате пришлось изменить движение нескольких автобусных маршрутов и перекрыть часть улицы Советской Армии.
На этом участке проведут технические работы для уточнения состояния канализационного коллектора.
Аварийные службы ликвидируют последствия непогоды, откачивая воду с подтопленных территорий.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru