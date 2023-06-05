В Армавире из-за ливня введен режим ЧС

В Армавире Краснодарского края введен режим ЧС после обильных осадков, сообщает мэрия.

В Ростове-на-Дону прошел ливень с крупным градом

Решение принято оперативным штабом. В городе после ливней рухнул канализационный коллектор. В результате пришлось изменить движение нескольких автобусных маршрутов и перекрыть часть улицы Советской Армии.

На этом участке проведут технические работы для уточнения состояния канализационного коллектора.

Аварийные службы ликвидируют последствия непогоды, откачивая воду с подтопленных территорий.

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ФОТО: РИА Новости
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