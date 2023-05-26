В Ростове-на-Дону прошел ливень с крупным градом
26 мая 202322:09
Мощный ливень с градом обрушился на Ростов-на-Дону вечером 26 мая.
Местные жители отметили, что в городе выпал град размером с перепелиное яйцо. Повреждены автомобили.
Из-за непогоды пробки в городе достигли девяти баллов. По прогнозам синоптиков, дожди продолжатся в ближайшие дни.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве на выходных ожидается небольшой дождь, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru