В Ростове-на-Дону прошел ливень с крупным градом

Мощный ливень с градом обрушился на Ростов-на-Дону вечером 26 мая.

«Дельфинчик уже здесь!»: На Москву обрушился ливень с ураганом

Местные жители отметили, что в городе выпал град размером с перепелиное яйцо. Повреждены автомобили.

Из-за непогоды пробки в городе достигли девяти баллов. По прогнозам синоптиков, дожди продолжатся в ближайшие дни.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве на выходных ожидается небольшой дождь, передает «Радиоточка НСН».

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