В Аргентине начали расследование из-за сбоя при хранении «Спутника V»

Ранее стало известно, зачем медработник в США испортил 500 доз вакцины Moderna. Местный телеканал TMJ4 со ссылкой на полицию штата Висконсин передает, что медработник является сторонником теории заговора и считает, что препарат может нанести вред людям и изменить их ДНК.



Уточняется, что мужчина испортил вакцину намеренно. Он вытащил коробку с дозами препарата из холодильника и оставил ее снаружи на 12 часов. После этого препарат был испорчен, так как это неподходящая температура для его хранения.



Ущерб оценивается в 8-11 тысяч долларов. Суд постановил освободить злоумышленника под залог в 10 тысяч долларов. Следующее заседание назначено на 19 января.

