В Аргентине начали расследование из-за сбоя при хранении «Спутника V»
Поставленные Россией в Аргентину 400 доз вакцины «Спутник V» оказались непригодными для использования из-за сбоя при хранении в холодильных камерах, пишет газета Nacion.
Официальные лица намерены выяснить, не испортили ли вакцину специально. Кроме того, рассматривается версия с техническим сбоем.
Ранее стало известно, зачем медработник в США испортил 500 доз вакцины Moderna. Местный телеканал TMJ4 со ссылкой на полицию штата Висконсин передает, что медработник является сторонником теории заговора и считает, что препарат может нанести вред людям и изменить их ДНК.
Уточняется, что мужчина испортил вакцину намеренно. Он вытащил коробку с дозами препарата из холодильника и оставил ее снаружи на 12 часов. После этого препарат был испорчен, так как это неподходящая температура для его хранения.
Ущерб оценивается в 8-11 тысяч долларов. Суд постановил освободить злоумышленника под залог в 10 тысяч долларов. Следующее заседание назначено на 19 января.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+24 217 / сут.
Умерли
59 951+445 / сут.
Выздоровели
2,7 млн+23 055 / сут.
- Минздрав Украины намерен отстранить госкомпанию от закупки вакцин от COVID-19
- В Аргентине начали расследование из-за сбоя при хранении «Спутника V»
- Стали известны самые популярные у фальшивомонетчиков купюры
- Более 50 человек задержали в Гонконге по подозрению в попытке подрыва власти
- Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до минимума
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru