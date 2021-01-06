В Аргентине начали расследование из-за сбоя при хранении «Спутника V»

Поставленные Россией в Аргентину 400 доз вакцины «Спутник V» оказались непригодными для использования из-за сбоя при хранении в холодильных камерах, пишет газета Nacion.

Официальные лица намерены выяснить, не испортили ли вакцину специально. Кроме того, рассматривается версия с техническим сбоем.

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Ранее стало известно, зачем медработник в США испортил 500 доз вакцины Moderna. Местный телеканал TMJ4 со ссылкой на полицию штата Висконсин передает, что медработник является сторонником теории заговора и считает, что препарат может нанести вред людям и изменить их ДНК.

Уточняется, что мужчина испортил вакцину намеренно. Он вытащил коробку с дозами препарата из холодильника и оставил ее снаружи на 12 часов. После этого препарат был испорчен, так как это неподходящая температура для его хранения.

Ущерб оценивается в 8-11 тысяч долларов. Суд постановил освободить злоумышленника под залог в 10 тысяч долларов. Следующее заседание назначено на 19 января.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ПрививкаВакцина
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