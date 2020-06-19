В АРБ оценили отмену Сбербанком бесплатных переводов через банкоматы
Сбербанк с начала июня ввёл новые тарифы, согласно которым был отменён лимит на перевод денег через банкоматы. Начиная со 2 июня комиссия на перевод любой суммы таким способом составляет 1%, пишет «Коммерсантъ». Новые правила касаются в том числе и внутрибанковских переводов.
Комментируя нововведение, президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян заявил «Радио 1», что этот шаг банка не является игнорированием интересов клиентов в сложной экономической ситуации. Он является способом компенсировать потери от недавней отмены внутрибанковского роуминга.
«Бизнес имеет право делать то, что компенсирует его потери в другом месте, если внутрибанковский роуминг отменён – тем более, почему-то на законодательном уровне, хотя это компетенция Центрального банка. Вполне можно понять позицию банка: хозяин – барин. Если он считает нужным, то может вести тариф, который, в принципе, не такой одиозный, каким был внутрибанковский роуминг», – отметил Тосунян.
При этом президент Ассоциации российских банков добавил, что клиенты, не желающие платить 1% за перечисление денег через банкоматы, могут пользоваться услугами онлайн-банкинга. Ещё один вариант – выбрать для обслуживания альтернативный банк.
По данным Банка России, в 2019 году объём переводов денежных средств в рамках платёжных систем составил 56,7 трлн рублей. 47,2% пришлось на Сбербанк.
Ранее стало известно, что по состоянию на конец мая Сбербанк реструктурировал кредиты физическим и юридическим лицам на сумму, превышающую 1 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления банка Германа Грефа.
Такую информацию Греф высказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Грефа, ранее банку не приходилось работать с таким объемом рефинансирования. Объем чистой прибыли также снизился на 25% в сравнении с предыдущим годом. Глава Сбербанка также отметил, что компании пришлось в три раза увеличить резервы, и что кризис уже сильно повлиял на состояние банка.
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