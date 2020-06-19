Сбербанк ввёл комиссию за перевод денег через банкоматы

Сбербанк с начала июня ввёл новые тарифы, согласно которым был отменён лимит на перевод денег через банкоматы. Начиная со 2 июня комиссия на перевод любой суммы таким способом составляет 1%, пишет «Коммерсантъ».

Новые правила касаются в том числе и внутрибанковских переводов. При этом в марте в руководстве Сбербанка заявляли о намерении оставить переводы между физлицами на сумму до 50 тысяч рублей в месяц бесплатными, отмечает издание.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили изменение тарифной политики по переводам через устройства самообслуживания банка. Там отметили, что доля таких операций - 1%, поскольку большинство клиентов использует «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк». Там переводы на сумму до 50 тысяч рублей в месяц по-прежнему бесплатны.

