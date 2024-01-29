В аптеках за три года вдвое упал ассортимент препаратов стоимостью до 100 рублей

В 2023 году ассортимент лекарств в российских аптеках снизился на 11%, пишет РБК со ссылкой на данные DSM Group.

Больше всего сокращение сказалось на сегменте дешевых препаратов – до 100 рублей. В 2020 году их было представлено 8,8 тысяч позиций, а теперь 4,6 тысяч позиций. При этом именной эта группа товаров пользуется наиболее популярностью.