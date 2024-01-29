В аптеках за три года вдвое упал ассортимент препаратов стоимостью до 100 рублей
В 2023 году ассортимент лекарств в российских аптеках снизился на 11%, пишет РБК со ссылкой на данные DSM Group.
Больше всего сокращение сказалось на сегменте дешевых препаратов – до 100 рублей. В 2020 году их было представлено 8,8 тысяч позиций, а теперь 4,6 тысяч позиций. При этом именной эта группа товаров пользуется наиболее популярностью.
Также сообщалось, что в России возникла нехватка препарата для лечения рака груди. Речь идет об «Икземпре» на основе иксабепилона, пишет «Коммерсантъ».
Россия потеряла из-за санкций около двух тысяч наименований лекарственных препаратов, значительная часть приходится на препараты для онкологических пациентов, заявил ранее ведущий онколог Международной академической клиники Вадим Гутник «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru