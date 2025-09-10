Политолог Данилин назвал причину протестов во Франции
Серьёзный рост протестных настроений во Франции связан с сокращением социальных расходов. Об этом сайту aif.ru заявил политолог Павел Данилин.
По его мнению, что из-за подобных решений французских властей огромный процент населения страны «будет выброшен за рамки среднего класса».
«По сути дела, мы наблюдаем уничтожение концепции «государство всеобщего благосостояния».... уничтожение среднего класса происходит у нас буквально на глазах, и французы это чувствуют», - подчеркнул эксперт.
Масштабные акции под лозунгом «Заблокируй всё» начались в городах Франции 10 сентября. Как сообщает RT, недовольные экономической политикой властей французы перекрывают улицы и дороги, поджигают мусор, пытаются штурмовать вокзалы.
Ранее протесты во Франции поддержал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Оборвали ниточку»: Что потеряет Россия с закрытием «Японских центров»
- Россиянам назвали плюсы заграничного отдыха в бархатный сезон
- Эксперт объяснил, почему S7 не отдала свои лайнеры Египту и Филиппинам
- Политолог Данилин назвал причину протестов во Франции
- Филолог выступил против введения базового и профильного ЕГЭ по русскому языку
- Фон дер Ляйен назвала зависимость от РФ причиной высоких цен на энергию
- Израиль ударил по военным казармам в Йемене
- «НАШЕ Радио» вслед за РБК подтвердило рост радиорекламы
- Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене санкций
- Слуцкий призвал установить «твердые цены» на дизельное топливо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru