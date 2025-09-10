Политолог Данилин назвал причину протестов во Франции

По его мнению, что из-за подобных решений французских властей огромный процент населения страны «будет выброшен за рамки среднего класса».

«По сути дела, мы наблюдаем уничтожение концепции «государство всеобщего благосостояния».... уничтожение среднего класса происходит у нас буквально на глазах, и французы это чувствуют», - подчеркнул эксперт.

Масштабные акции под лозунгом «Заблокируй всё» начались в городах Франции 10 сентября. Как сообщает RT, недовольные экономической политикой властей французы перекрывают улицы и дороги, поджигают мусор, пытаются штурмовать вокзалы.

Ранее протесты во Франции поддержал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

