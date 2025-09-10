НАСА заявило о возможных следах древней жизни на Марсе

Ученые подчеркнули, что речь идет о возможном «остаточном следе», который мог возникнуть миллиарды лет назад.

Сегодняшняя жизнь на Марсе таким образом не подтверждается, однако находка может стать одним из важнейших аргументов в пользу гипотезы о том, что на планете когда-то существовали живые организмы, передает «Радиоточка НСН».

