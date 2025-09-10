НАСА заявило о возможных следах древней жизни на Марсе

Американский марсоход Perseverance мог зафиксировать признаки существования древних форм жизни на Красной планете. Об этом сообщила руководитель научных программ НАСА Никола Фокс.

В ходе исследований аппарат обнаружил камень с необычными пятнами, напоминающими «леопардовый» узор. Эти следы, как пояснила Фокс, не являются прямым свидетельством жизни, но могут указывать на ее существование в далеком прошлом.

«Луна в приоритете»: Когда человечество сможет покорить Марс

Ученые подчеркнули, что речь идет о возможном «остаточном следе», который мог возникнуть миллиарды лет назад.

Сегодняшняя жизнь на Марсе таким образом не подтверждается, однако находка может стать одним из важнейших аргументов в пользу гипотезы о том, что на планете когда-то существовали живые организмы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УченыеКосмосМарс

Горячие новости

Все новости

партнеры