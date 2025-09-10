НАСА заявило о возможных следах древней жизни на Марсе
Американский марсоход Perseverance мог зафиксировать признаки существования древних форм жизни на Красной планете. Об этом сообщила руководитель научных программ НАСА Никола Фокс.
В ходе исследований аппарат обнаружил камень с необычными пятнами, напоминающими «леопардовый» узор. Эти следы, как пояснила Фокс, не являются прямым свидетельством жизни, но могут указывать на ее существование в далеком прошлом.
Ученые подчеркнули, что речь идет о возможном «остаточном следе», который мог возникнуть миллиарды лет назад.
Сегодняшняя жизнь на Марсе таким образом не подтверждается, однако находка может стать одним из важнейших аргументов в пользу гипотезы о том, что на планете когда-то существовали живые организмы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме не ждут снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 12 сентября
- «Дядя Ваня поможет»: Юлия Высоцкая сыграет героинь Чехова и Шекспира
- Каждый второй россиянин недоволен несоответствием зарплаты и ответственности
- Омбудсмен призвала запретить детям соцсети для борьбы с мошенниками
- Жена пропавшего в Турции российского пловца обвинила организаторов в халатности
- Украина ввела санкции против компаний и физлиц из РФ, Китая и Европы
- Инфляция в России снизилась до 8,1% годовых
- «Реализовать невозможно»: Кинолог указал на недоработки закона о выгуле собак
- НАСА заявило о возможных следах древней жизни на Марсе
- Bloomberg: Сооснователь Oracle забрал у Маска звание самого богатого человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru