Фон дер Ляйен назвала зависимость от РФ причиной высоких цен на энергию

По её словам, именно зависимость от российского ископаемого топлива является причиной высоких цен на энергию в Евросоюзе.

Она указала, что миллионы европейцев беспокоят счета за электроэнергию, расходы для промышленности всё ещё «структурно высоки».

Фон дер Ляйен добавила, что ответом станет чистая энергетика, в частности атомная, сообщает RT.

Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что отказ Европы от покупки российских газа и нефти положительно бы повлияло на склонность Вашингтона к ужесточению санкций против Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

