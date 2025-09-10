Фон дер Ляйен назвала зависимость от РФ причиной высоких цен на энергию
Европа должна полностью избавиться от российских энергоносителей. Об этом в Европарламенте заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, именно зависимость от российского ископаемого топлива является причиной высоких цен на энергию в Евросоюзе.
Она указала, что миллионы европейцев беспокоят счета за электроэнергию, расходы для промышленности всё ещё «структурно высоки».
Фон дер Ляйен добавила, что ответом станет чистая энергетика, в частности атомная, сообщает RT.
Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что отказ Европы от покупки российских газа и нефти положительно бы повлияло на склонность Вашингтона к ужесточению санкций против Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
