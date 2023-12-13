Собянин: Выдача льготных лекарств в коммерческих аптеках станет постоянной

Выдача льготных лекарств в коммерческих аптеках Москвы по электронным рецептам станет постоянной. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, власти продлят на 2024 год или сделают постоянными некоторые ключевые проекты для повышения качества медицинской помощи.

«Среди них – выдача льготных лекарств в коммерческих аптеках по электронным рецептам. <...> С учетом положительных результатов приняли решение о реализации программы на постоянной основе», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Проект запустили в качестве эксперимента в начале прошлого года. Позже его возможности расширили, льготники могли получить лекарство конкретного торгового наименования, доплатив разницу в стоимости. В программе участвуют более 180 коммерческих аптек. В текущем году они отпустили 364 тысяч электронных рецептов на сумму более 840 млн рублей.

