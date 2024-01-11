Собянин: Производство лекарств в Москве за пять лет выросло почти в 2,5 раза

Производство лекарственных препаратов в столице увеличилось почти в 2,5 раза за последние пять лет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что в городе функционируют 95 фармацевтических предприятий, на которых работают свыше 15 тысяч человек.

Так, на базе ОЭЗ «Технополис «Москва» формируется один из самых мощных кластеров в стране по производству современных лекарств. По словам мэра, в него входят 11 компаний, восемь заводов уже работают. Собянин подчеркнул, что фармкластер больше чем на 80% закроет потребность в российских онкологических препаратах.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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