Собянин: Производство лекарств в Москве за пять лет выросло почти в 2,5 раза

Он отметил, что в городе функционируют 95 фармацевтических предприятий, на которых работают свыше 15 тысяч человек.

Так, на базе ОЭЗ «Технополис «Москва» формируется один из самых мощных кластеров в стране по производству современных лекарств. По словам мэра, в него входят 11 компаний, восемь заводов уже работают. Собянин подчеркнул, что фармкластер больше чем на 80% закроет потребность в российских онкологических препаратах.

