В апреле США могут одобрить вакцину от коронавируса AstraZeneca
Вакцину британско-шведской компании AstraZeneca, созданную в коллаборации с Оксфордским университетом, власти США могут одобрить уже в апреле 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американского иммунолога Монсефа Слауи.
Слауи является руководителем научной команды, которая участвует в госпрограмме "Операция "Невероятная скорость" по разработке и распространению вакцины. Препарат уже находится на третьем этапе испытаний. На пресс-конференции по данной вакцине Слауи рассказал, что разрешение на ее использование может быть получено уже в начале апреля.
Кроме того, по данным ученого, в феврале могут одобрить вакцину, произведенную компанией Johnson & Johnson. За это отвечает Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.
Вакцина AstraZeneca уже применяется в Великобритании. В США граждан прививают от COVID-19 вакциной, разработанной компанией Pfizer в сотрудничестве с BioNTech, а также компанией Moderna.
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