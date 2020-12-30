В апреле США могут одобрить вакцину от коронавируса AstraZeneca

Слауи является руководителем научной команды, которая участвует в госпрограмме "Операция "Невероятная скорость" по разработке и распространению вакцины. Препарат уже находится на третьем этапе испытаний. На пресс-конференции по данной вакцине Слауи рассказал, что разрешение на ее использование может быть получено уже в начале апреля.

Кроме того, по данным ученого, в феврале могут одобрить вакцину, произведенную компанией Johnson & Johnson. За это отвечает Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Вакцина AstraZeneca уже применяется в Великобритании. В США граждан прививают от COVID-19 вакциной, разработанной компанией Pfizer в сотрудничестве с BioNTech, а также компанией Moderna.

