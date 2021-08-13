В Анапе введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Анапе. Такое решение городские власти приняли из-за обильных подтоплений и непрекращающихся ливней. Во второй половине дня в регионе ожидается так называемый залповый выброс осадков. Синоптики сообщают, что может выпасть до 50 миллиметров осадков.

«Залп» по Крыму и Сочи. Черноморскому побережью предсказали новые катаклизмы

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек Краснодарскому Краю и Крыму новые ливни и смерчи.

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ФОТО: пресс-служба администрации Сочи
ТЕГИ:НаводнениеАнапа
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