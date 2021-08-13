В Анапе введен режим ЧС

Москва отменила обязательную удаленку для 30% персонала предприятий В строительной отрасли Москвы будут наращивать компетенции по внедрению цифровых технологий Горнолыжный курорт на Воробьевых горах планируют открыть в начале 2022 года Более 900 пар планируют пожениться на Медовый Спас в Москве