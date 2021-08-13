В Анапе введен режим ЧС
13 августа 202115:04
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Анапе. Такое решение городские власти приняли из-за обильных подтоплений и непрекращающихся ливней. Во второй половине дня в регионе ожидается так называемый залповый выброс осадков. Синоптики сообщают, что может выпасть до 50 миллиметров осадков.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек Краснодарскому Краю и Крыму новые ливни и смерчи.
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13 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru