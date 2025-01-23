В Анапе установят памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута

С предложением об установке памятника выступили представители анапского отделения «Движения Первых», инициативу поддержал замруководителя Росмолодёжи Денис Аширов, который указал, что будет объявлен всероссийский конкурс на лучший макет.

«Мэр Василий Швец добавил, что место, где разместят памятник, будет определено совместно с анапчанами», - говорится в сообщении.

Ранее в Анапу для очистки берега выехали более 50 волонтеров из Московского зоопарка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».