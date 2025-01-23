В Анапе установят памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута
В Анапе появится памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута в Чёрном море. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С предложением об установке памятника выступили представители анапского отделения «Движения Первых», инициативу поддержал замруководителя Росмолодёжи Денис Аширов, который указал, что будет объявлен всероссийский конкурс на лучший макет.
«Мэр Василий Швец добавил, что место, где разместят памятник, будет определено совместно с анапчанами», - говорится в сообщении.
Ранее в Анапу для очистки берега выехали более 50 волонтеров из Московского зоопарка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Анапе установят памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута
- Уже почти 70 погибших дельфинов найдено после разлива мазута в Черном море
- В Кремле допустили, что мазут в Черном море будут собирать годами
- Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию
- Екатерина Климова рассказала о судимости отца
- В Оренбургской области увечили единовременную выплату контрактникам до 2 млн рублей
- МИД РФ: Москва квалифицирует действия администрации Байдена как преступления
- Опубликована утерянная песня Тины Тернер
- СМИ: У самолета авиакомпании S7 Airlines отказал двигатель перед вылетом
- Украинскую организацию «Правый сектор» признали террористической в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru