В Анапе опровергли информацию об открытии инновационных мазутных ванн
Информация о якобы открытии в Анапе инновационных мазутных ванн является фейком. Об этом заявили в Оперативном штабе Краснодарского края.
В ведомстве указали, что даже если автор лживого сообщения пытался просто пошутить, то результата он не достиг.
«Даже как шутка сама по себе не очень смешная, учитывая труд более чем 20 тысяч людей, которые... участвовали в уборке мазута с пляжей Черноморского побережья», - подчеркнули в Оперштабе.
Также гражданам напомнили, что мазут вреден для здоровья.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для минимизации ущерба от разлива мазута в Чёрном море делается недостаточно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru