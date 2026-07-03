В Анапе разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей
В Анапе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Как пишет RT, об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
В ходе заседания правительственной комиссии он указал, что на пострадавших от мазута пляжах Анапы выполняют отсыпку дополнительного слоя чистого песка, эти работы контролирует Роспотребнадзор.
«Уже получили все разрешительные документы 75 пляжей. Ещё 11 проходят экспертизу», - отметил вице-премьер.
Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов заявил «Радиоточке НСН», что купальный сезон в Краснодарском крае открыли абсолютно оправдано.
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