В Амурской области ввели новые ограничения из-за COVID-19

В Амурской области c 15 июля будет приостановлена работа детских центров, игровых комнат, танцплощадок и караоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора Василия Орлова.

Стоит отметить, что в области с 1 июля уже ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Речь шла о работниках, связанных с массовым взаимодействием с людьми: например, сотрудниках сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, такси. Также в Приамурье была введена обязательная вакцинация для студентов в возрасте от 18 лет и граждан старше 60.

Ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о дефиците вакцин в регионах.

