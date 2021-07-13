В Амурской области ввели новые ограничения из-за COVID-19
В Амурской области c 15 июля будет приостановлена работа детских центров, игровых комнат, танцплощадок и караоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора Василия Орлова.
Стоит отметить, что в области с 1 июля уже ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Речь шла о работниках, связанных с массовым взаимодействием с людьми: например, сотрудниках сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, такси. Также в Приамурье была введена обязательная вакцинация для студентов в возрасте от 18 лет и граждан старше 60.
Ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о дефиците вакцин в регионах.
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