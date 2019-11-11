В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за скопления мусора
В городе Бийске Алтайского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за тяжёлого положения в вопросе вывоза мусора, сообщает «Свободная пресса».
Первый заместитель главы города Ирина Ломоносова пояснила, что на территории города скопились груды мусора, которые не вывозятся региональным оператором. Кроме того, необходимые меры не принимаются и управляющей компанией.
Ранее в пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция по теме «Реформа обращения с отходами: Что станет с тарифами на уборку мусора в 2020 году?». Как рассказал заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин, и сортировщики, и региональные операторы по вывозу мусора сейчас демотивированны обновлять технологии из-за многочисленных проблем с тарифами.
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