В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за скопления мусора

11 ноября 201910:46

В городе Бийске Алтайского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за тяжёлого положения в вопросе вывоза мусора, сообщает «Свободная пресса».

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Первый заместитель главы города Ирина Ломоносова пояснила, что на территории города скопились груды мусора, которые не вывозятся региональным оператором. Кроме того, необходимые меры не принимаются и управляющей компанией.

Ранее в пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция по теме «Реформа обращения с отходами: Что станет с тарифами на уборку мусора в 2020 году?». Как рассказал заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин, и сортировщики, и региональные операторы по вывозу мусора сейчас демотивированны обновлять технологии из-за многочисленных проблем с тарифами.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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