В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за скопления мусора

Первый заместитель главы города Ирина Ломоносова пояснила, что на территории города скопились груды мусора, которые не вывозятся региональным оператором. Кроме того, необходимые меры не принимаются и управляющей компанией.

Ранее в пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция по теме «Реформа обращения с отходами: Что станет с тарифами на уборку мусора в 2020 году?». Как рассказал заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин, и сортировщики, и региональные операторы по вывозу мусора сейчас демотивированны обновлять технологии из-за многочисленных проблем с тарифами.

