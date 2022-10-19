В Алтайском крае более ста мобилизованных вернулись домой
В Алтайском крае более ста ошибочно призванных мобилизованных вернулись домой. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин, его слова приводит агентство ТАСС.
Ларин отметил, что с начала частичной мобилизации поступило порядка 35 обращений. Если изначально было много жалоб, связанных с несоответствием мобилизованных критериям призыва по возрасту и состоянию здоровья, то сейчас преобладают обращения по поводу неудовлетворительных условий размещения в Омской области. Омбудсмен объяснил, что в Алтайском крае нет собственного сборного пункта, так что фильтрационные мероприятия проходят лишь в условиях пункта сбора в Омской области.
Отмечалось, что в регионе план по мобилизации был выполнен еще 6 октября.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение Путина о завершении частичной мобилизации пока не планируется. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 656 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+20 859 / сут.
- Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против иранского разработчика БПЛА
- Минздрав: в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни
- Эрдоган объявил, что договорился с Путиным по газовому хабу в Турции
- В Киеве и некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу
- Иран анонсировал ответные санкции против Евросоюза
- Стремоусов: ВСУ перешли в наступление в Херсонской области
- Карпин допустил возвращение Кокорина в сборную России по футболу
- В НХЛ поставили под сомнение участие сборной России в Кубке мира-2024
- «Мало не покажется»: Кадыров пообещал изменение подхода России к спецоперации
- Умер физик-теоретик, академик РАН Валерий Рубаков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru