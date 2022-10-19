В Алтайском крае более ста мобилизованных вернулись домой

Ларин отметил, что с начала частичной мобилизации поступило порядка 35 обращений. Если изначально было много жалоб, связанных с несоответствием мобилизованных критериям призыва по возрасту и состоянию здоровья, то сейчас преобладают обращения по поводу неудовлетворительных условий размещения в Омской области. Омбудсмен объяснил, что в Алтайском крае нет собственного сборного пункта, так что фильтрационные мероприятия проходят лишь в условиях пункта сбора в Омской области.

Отмечалось, что в регионе план по мобилизации был выполнен еще 6 октября.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение Путина о завершении частичной мобилизации пока не планируется. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

