В Алтайском крае более ста мобилизованных вернулись домой

В Алтайском крае более ста ошибочно призванных мобилизованных вернулись домой. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин, его слова приводит агентство ТАСС.

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Ларин отметил, что с начала частичной мобилизации поступило порядка 35 обращений. Если изначально было много жалоб, связанных с несоответствием мобилизованных критериям призыва по возрасту и состоянию здоровья, то сейчас преобладают обращения по поводу неудовлетворительных условий размещения в Омской области. Омбудсмен объяснил, что в Алтайском крае нет собственного сборного пункта, так что фильтрационные мероприятия проходят лишь в условиях пункта сбора в Омской области.

Отмечалось, что в регионе план по мобилизации был выполнен еще 6 октября.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение Путина о завершении частичной мобилизации пока не планируется. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:Алтайский КрайМобилизация
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