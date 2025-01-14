В акватории Анапы очистили все загрязнения, которые образовались из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в Морспасслужбе.

Уточняется, что новых загрязнений не было обнаружено. Также сообщается, что суда Морспасслужбы продолжают мониторинг акватории Черного моря в районе ЧП.