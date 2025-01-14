В акватории Анапы очистили все загрязнения

В акватории Анапы очистили все загрязнения, которые образовались из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в Морспасслужбе.

Уточняется, что новых загрязнений не было обнаружено. Также сообщается, что суда Морспасслужбы продолжают мониторинг акватории Черного моря в районе ЧП.

МЧС: На побережье Черного моря собрано 162,4 тысячи тонн мазута

Начался следующий этап ликвидации разлива мазута из севшего на мель у берегов Кубани танкера «Волгонефть-239», заявил глава МЧС России Александр Куренков. Он отметил, что второй этап будет заключаться в обваловании. Было принято решение сделать его с двух сторон. После окончания обвалования, по словам Куренкова, будет продолжена работа по подогреву оставшегося топлива и его выкачиванию.

Ранее сообщалось, что на месте ликвидации последствий утечки мазута в Краснодарском крае возникла угроза обрушения скальной породы. Между тем в оперативном штабе края заявили, что очистка от мазута пляжей Анапы займет до двух месяцев. Сейчас на полигоне обработали уже 3 600 тонн песка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:ПроисшествиеАнапаНефтепродукты

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