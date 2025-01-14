МЧС: На побережье Черного моря собрано 162,4 тысячи тонн мазута

Основную часть мазута, вытекшую с кормы «Волгонефть-239», собрали экскаватором по мере прокладки дороги в акватории Черного моря, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Сейчас специалисты лопатами достают оставшиеся фрагменты нефтепродуктов из воды.

Ранее волонтер Ирина Иванчук рассказала «Радиоточке НСН», что волонтерам на побережье Черного моря сегодня не хватает помощи федеральных властей.

