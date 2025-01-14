МЧС: На побережье Черного моря собрано 162,4 тысячи тонн мазута
Специалисты собрали на побережье Черного моря 162,4 тысячи тонн мазута, сообщили в МЧС.
Уточняется, что на данный момент вывезено было 38,8 тысячи тонн. Всего было обследовано 896 км побережья, специалисты выявили участки сбора мазута протяженностью 794 км.
Основную часть мазута, вытекшую с кормы «Волгонефть-239», собрали экскаватором по мере прокладки дороги в акватории Черного моря, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Сейчас специалисты лопатами достают оставшиеся фрагменты нефтепродуктов из воды.
Ранее волонтер Ирина Иванчук рассказала «Радиоточке НСН», что волонтерам на побережье Черного моря сегодня не хватает помощи федеральных властей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru