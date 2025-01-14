Возникла угроза обрушения скалы на месте ЧП с танкером «Волгонефть-239»
На месте ликвидации последствий утечки мазута в Краснодарском крае возникла угроза обрушения скальной породы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Напомним, в оперативном штабе Краснодарского края заявили, что очистка от мазута пляжей Анапы займет до двух месяцев. Сейчас на полигоне обработали уже 3 600 тонн песка.
Ранее в МЧС России отметили, что специалисты собрали на побережье Черного моря 162,4 тысячи тонн мазута, было вывезено 38,8 тысячи тонн. Всего было обследовано 896 км побережья, специалисты выявили участки сбора мазута протяженностью 794 км. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru