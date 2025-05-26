Работа аэропорта Ярославля вновь временно ограничена

Работа аэропорта «Туношна» в Ярославле ограничена, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

Как уточнили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров. Утром 26 мая губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об отражении атаки украинского беспилотника, который был сбит на подлете к региональному центру.

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Люди не пострадали, разрушений на земле не зафиксировано, сообщало RT. Глава области призвал граждан при обнаружении обломков дрона не приближаться к ним и незамедлительно сообщить о их местонахождении по телефону «112».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ограничения в работе аэропорта Ярославля уже вводились с 23.10 мск 25 мая. Около шести часов утра было объявлено об их отмене.

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