Работа аэропорта Ярославля вновь временно ограничена
Работа аэропорта «Туношна» в Ярославле ограничена, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.
Как уточнили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров. Утром 26 мая губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об отражении атаки украинского беспилотника, который был сбит на подлете к региональному центру.
Люди не пострадали, разрушений на земле не зафиксировано, сообщало RT. Глава области призвал граждан при обнаружении обломков дрона не приближаться к ним и незамедлительно сообщить о их местонахождении по телефону «112».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ограничения в работе аэропорта Ярославля уже вводились с 23.10 мск 25 мая. Около шести часов утра было объявлено об их отмене.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru