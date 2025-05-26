Работа аэропорта Ярославля вновь временно ограничена

Люди не пострадали, разрушений на земле не зафиксировано, сообщало RT. Глава области призвал граждан при обнаружении обломков дрона не приближаться к ним и незамедлительно сообщить о их местонахождении по телефону «112».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ограничения в работе аэропорта Ярославля уже вводились с 23.10 мск 25 мая. Около шести часов утра было объявлено об их отмене.

