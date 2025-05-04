В аэропорту «Внуково» отменили план «Ковер»

В московском аэропорту «Внуково» перестал действовать план «Ковер». Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

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По данным источника, ограничения были сняты в 10:30 часов по московскому времени. Они начали действовать с 09:06.

Утром 4 мая представитель Росавиации Артем Кореняко объявил, что в хабе ограничили прием и отправку авиарейсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: НСН / Екатерина Галайда
ТЕГИ:Отмена РейсаМоскваРосавиацияВнуково Аэропорт

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