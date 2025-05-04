В аэропорту «Внуково» отменили план «Ковер»

По данным источника, ограничения были сняты в 10:30 часов по московскому времени. Они начали действовать с 09:06.

Утром 4 мая представитель Росавиации Артем Кореняко объявил, что в хабе ограничили прием и отправку авиарейсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



