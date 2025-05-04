В аэропорту «Внуково» отменили план «Ковер»
4 мая 202511:59
В московском аэропорту «Внуково» перестал действовать план «Ковер». Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
По данным источника, ограничения были сняты в 10:30 часов по московскому времени. Они начали действовать с 09:06.
Утром 4 мая представитель Росавиации Артем Кореняко объявил, что в хабе ограничили прием и отправку авиарейсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru