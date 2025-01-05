В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
5 января 202508:42
Временные ограничения ввели на работу аэропорта Казани для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация.
Отмечается, что аэропорт временно не отправляет и не принимает авиарейсы. Экипажи воздушных судов, службы аэропорта и авиадиспетчеры принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
По данным Telegram-канала «Baza», ограничения ввели из-за угрозы атаки беспилотников.
Ранее ограничения на работу вводились в петербургском аэропорту Пулково, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru