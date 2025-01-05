В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения ввели на работу аэропорта Казани для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация.

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Отмечается, что аэропорт временно не отправляет и не принимает авиарейсы. Экипажи воздушных судов, службы аэропорта и авиадиспетчеры принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

По данным Telegram-канала «Baza», ограничения ввели из-за угрозы атаки беспилотников.

Ранее ограничения на работу вводились в петербургском аэропорту Пулково, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:КазаньАэропорт

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