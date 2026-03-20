В Подмосковье два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
20 марта 202618:02
При крушении легкомоторного самолета в Московской области погибли два человека. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.
Инцидент произошёл 20 марта в Коломне близ берега реки Ока.
«В результате падения самолета погибло два находящихся в нем человека», - говорится в сообщении.
Ранее разбился самолет Королевских Военно-воздушных сил Таиланда, погибли оба пилота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
