МИД Таиланда призвал сократить срок безвизового пребывания в стране
Срок безвизового пребывания иностранных туристов в Таиланде следует сократить с 60 до 30 дней. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД страны Сихасак Пхуангкеткео.
По его словам, в ведомстве пришли к выводу, что установленное предыдущим правительством ограничение в 60 дней - это слишком длинный срок. Одной из причин для сокращения министр назвал вопрос нациоанльной безопасности.
«Мы порекомендовали правительству такое сокращение с тем, что оно касается всех стран, имеющих такую льготу, без исключений и дискриминации», - заключил Пхуангкеткео.
Ранее посол Индии в РФ Винай Кумар заявил, что Нью-Дели может вскоре запустить безвизовый режим для туристических групп из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- В Подмосковье два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
- Уступают, но подступают: Когда нейросети заменят писателей
- Академик-педагог Ямбург не поддержал идею «изоляции» хулиганов в спецшколах
- «Решаем две задачи!»: Почему популярность колледжей у молодежи идет вузам в плюс
- Лукашенко: В Белоруссии не допустят повторения событий 2020 года
- Минюст признал иноагентом социолога Константина Гаазе
- Австралийский пловец Макэвой побил продержавшийся 16 лет мировой рекорд
- В Госдуму внесли законопроект о доступе Минобороны к данным ЗАГС
- «Больше 10 миллионов?»: Сколько потеряла Кадышева из-за отмены «Лужников»