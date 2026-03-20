Почему российские писатели все чаще обращаются за помощью к ИИ
Писатели часто отправляют на публикацию произведения нейросетевого авторства в «сыром» виде, сказала НСН Полина Байманова.
Российские писатели все чаще прибегают к использованию искусственного интеллекта (ИИ) в своем творчестве, однако произведения, полностью написанные нейросетями, трудно назвать качественными, сказала НСН руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова.
По ее словам, сервис уже просит авторов, работающих в соавторстве с нейросетями, указывать это.
«Маркировка произведений, созданных ИИ, — это про этику, честность по отношению к читателям, а также к другим авторам. У нас есть произведения в сервисе, написанные в соавторстве с нейросетями, и специалисты модерации "Литрес" просят авторов добавлять информацию о использовании искусственного интеллекта. Однако пока в законодательстве нет четких формулировок на этот счет, и мы не можем обязать всех авторов вносить это примечание при публикации книги. Это остается на их усмотрение», — добавил эксперт.
Ранее писатель-фантаст Вадим Панов рассказал НСН, что интернет кишит книгами, написанными нейросетями, однако не все писатели готовы признаться, что использовали в работе ИИ.
