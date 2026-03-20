В Госдуме допустили снижение ставки Центробанка до 10% к концу года

По его словам, подобная осторожность направлена на то, чтобы не допустить резкой волатильности.

Парламентарий отметил, что к концу текущего года Центробанк может снизить ключевую ставку до 10%, однако принятие такого решения будет зависеть от внешнеполитических событий.

«То есть окончание ближневосточного конфликта, нормализация поставок нефти. И общий контур международной политики, связанной с нефтегазовым сектором», — заключил Кирьянов.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска допустил, что глобальная экономика рискует столкнуться с масштабным кризисом, и России следует готовиться к нему, в том числе, посредством планомерного снижения ключевой ставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».