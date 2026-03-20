В Госдуме допустили снижение ставки Центробанка до 10% к концу года
Снижение ключевой ставки с 15,5% до 15% - это «достаточно осторожные консервативные действия» Центробанка РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
По его словам, подобная осторожность направлена на то, чтобы не допустить резкой волатильности.
Парламентарий отметил, что к концу текущего года Центробанк может снизить ключевую ставку до 10%, однако принятие такого решения будет зависеть от внешнеполитических событий.
«То есть окончание ближневосточного конфликта, нормализация поставок нефти. И общий контур международной политики, связанной с нефтегазовым сектором», — заключил Кирьянов.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска допустил, что глобальная экономика рискует столкнуться с масштабным кризисом, и России следует готовиться к нему, в том числе, посредством планомерного снижения ключевой ставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
