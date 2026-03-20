Лукашенко заявил, что готов продать США рудник минимум за $3 млрд

Белоруссия готова продать США рудник минимум за $3 млрд. Как пишет RT, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

В ходе общения с журналистами он указал, что вопрос стоимость для Вашингтона имеет большое значение.

«Они богаты, но деньги платить большие или нормальные не хотят. Все хотят за бесплатно», - отметил Лукашенко.

Также белорусский лидер добавил, что в настоящее время американцы «думают».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к заключению «большой сделки» с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
