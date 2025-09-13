В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Уфы и Оренбурга сняты, сообщили в Росавиации.

Стамбул, Дубай и ДНР: Куда полетят туристы из открывшегося аэропорта Краснодара

В ведомстве уточнили, что в период ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, выполнявшие рейсы в столицу Башкирии, и один самолет, летевший в Оренбург.

Ранее в Росавиации заявили о готовности международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II к приему и отправке гражданских воздушных судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

