В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В ведомстве уточнили, что в период ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, выполнявшие рейсы в столицу Башкирии, и один самолет, летевший в Оренбург.

Ранее в Росавиации заявили о готовности международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II к приему и отправке гражданских воздушных судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

