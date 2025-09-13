В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
13 сентября 202520:37
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Уфы и Оренбурга сняты, сообщили в Росавиации.
В ведомстве уточнили, что в период ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, выполнявшие рейсы в столицу Башкирии, и один самолет, летевший в Оренбург.
Ранее в Росавиации заявили о готовности международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II к приему и отправке гражданских воздушных судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
- Два человека погибли при подрыве взрывчатки на ж/д путях в Орловской области
- Генконсульство Испании в Москве приостановило выдачу виз россиянам
- За восемь часов над Крымом и Белгородской областью сбили 38 БПЛА
- СМИ: На железной дороге в Орловской области прогремел взрыв
- Беспилотник совершил атаку на одно из промышленных предприятий Губахи
- Экс-глава Генштаба Израиля признал 10% населения Газы жертвами войны
- Путин назвал Москву крепким тылом для армии России в ходе СВО
- В Госдуме заявили о чрезмерной нагрузке на школьников в России
- Нефтяное предприятие в Башкирии подверглось атаке БПЛА
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru