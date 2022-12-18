В аэропортах Москвы отменили 13 рейсов

В трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны 50 рейсов, еще 13 отменены, сообщает РИА Новости.

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Во Внуково 20 рейсов задержано, девять отменено; в Домодедово 22 рейса задержано и два отменено; в Шереметьево задержано восемь рейсов, отменено два.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, продолжительная оттепель в Москве начнется вечером 21 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:АэропортОтмена РейсаМосква
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