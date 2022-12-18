В аэропортах Москвы отменили 13 рейсов
18 декабря 202209:22
В трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны 50 рейсов, еще 13 отменены, сообщает РИА Новости.
Во Внуково 20 рейсов задержано, девять отменено; в Домодедово 22 рейса задержано и два отменено; в Шереметьево задержано восемь рейсов, отменено два.
Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, продолжительная оттепель в Москве начнется вечером 21 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru