В аэропортах Москвы отменили 13 рейсов

МО: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины МЧС: во Владивостоке горели складские помещения В ФРГ зоозащитники намерены подать иск против владельцев аквариума, который лопнул накануне в центре Берлина СМИ: вратарь сборной Аргентины Мартинес назвал Францию фаворитом финала ЧМ-2022 Гидрометцентр: в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за снега