Тропический ливень в Москве отменил 60 авиарейсов

Ранее сообщалось, что 12 декабря Москву накроет «тропический дождь». 11 декабря в столичных аэропортах из-за непогоды было задержано более 50 рейсов. В частности, в аэропорту «Домодедово» один из самолетов застрял в снегу.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал НСН, что начало этой недели будет очень теплым, а похолодание начнется с 14 декабря.

