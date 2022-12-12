Тропический ливень в Москве отменил 60 авиарейсов
Десятки авиарейсов отменены в понедельник вечером в московских аэропортах на фоне рекордных зимних дождей, обрушившихся на столицу.
В «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» задержаны или отменены порядка 60 рейсов. При этом наибольшие проблемы наблюдаются во «Внуково», где отменено 23 рейса.
Ранее сообщалось, что 12 декабря Москву накроет «тропический дождь». 11 декабря в столичных аэропортах из-за непогоды было задержано более 50 рейсов. В частности, в аэропорту «Домодедово» один из самолетов застрял в снегу.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал НСН, что начало этой недели будет очень теплым, а похолодание начнется с 14 декабря.
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