В аэропортах Москвы не вылетели вовремя 20 рейсов
14 января 202410:36
Около 20 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково». Такие данные утром 14 января фиксировал сервис «Яндекс. Расписание».
По информации сервиса, на 8:35 мск, в «Шереметьево» задержали десять, в «Домодедово» – два, во «Внуково»произошла задержка семи рейсов, отмена одного.
Ранее рейс авиакомпании «Икар» по маршруту «Тюмень – Сочи» задержали на 11 часов из-за технических неполадок, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru