В аэропортах Москвы не вылетели вовремя 20 рейсов

Около 20 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково». Такие данные утром 14 января фиксировал сервис «Яндекс. Расписание».

Рейс Red Wings на Шри-Ланку вылетел из Москвы после задержки на 14 часов

По информации сервиса, на 8:35 мск, в «Шереметьево» задержали десять, в «Домодедово» – два, во «Внуково»произошла задержка семи рейсов, отмена одного.

Ранее рейс авиакомпании «Икар» по маршруту «Тюмень – Сочи» задержали на 11 часов из-за технических неполадок, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Аэропорт ДомодедовоАэропортыЗадержка РейсовСамолёт

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