Рейс Red Wings на Шри-Ланку вылетел из Москвы после задержки на 14 часов
Рейс Red Wings Москва - Хамбантота (Шри-Ланка), задержанный на несколько часов, вылетел из Жуковского, пишет РИА Новости.
По информации агентства, авиакомпания объяснила задержку "обеспечением безопасности". Несколько пассажиров от полета отказались.
Ранее СМИ сообщали, что в аэропорту Жуковский 400 россиян 14 часов ждали вылета на Шри-Ланку. Утром людей посадили в самолет, но в салоне не включили отопление, а вылет задерживается из-за того, что на борт должны подняться таможенники, которые пересчитают пассажиров.
Рейс авиакомпании Red Wings должен был вылететь накануне в 22:20, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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