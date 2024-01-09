Самолет из Тюмени в Сочи задержали на 11 часов
Рейс авиакомпании «Икар» по маршруту «Тюмень – Сочи» задержали на 11 часов из-за технических неполадок, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В сообщении говорится, что авиарейс ЕО510 из аэропорта «Рощино», на который зарегистрировано 195 пассажиров перенесли с 07:25 на 18:40 по местному времени.
По данным Telegram-канала Mash, во время разгона лайнера по взлётной полосе сработал сигнал о разгерметизации двери, после чего самолёт вернули на стоянку.
Ранее в США самолёт компании Alaska Airlines Boeing 737-9 потерял часть фюзеляжа и иллюминатор во время полёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru