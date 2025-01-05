В аэропортах Ижевска, Казани, Нижнекамска и Перми сняли ограничения

Отмечается, что временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия ограничений два самолета, которые летели в Ижевск, совершили посадку на запасном аэродроме в Кирове (Победилово).

Кроме того, на запасных аэродромах сели пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань, а также один самолет, который следовал в Нижнекамск.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в разговоре с НСН заявил, что перенаправление самолета из-за угрозы атаки беспилотников обходится авиакомпаниям в 700 тысяч рублей за час полета, но эти риски сегодня застрахованы, передает «Радиоточка НСН».

