В аэропортах Ижевска, Казани, Нижнекамска и Перми сняли ограничения
В аэропортах Казани, Нижнекамска, Ижевска и Перми сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.
Отмечается, что временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия ограничений два самолета, которые летели в Ижевск, совершили посадку на запасном аэродроме в Кирове (Победилово).
Кроме того, на запасных аэродромах сели пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань, а также один самолет, который следовал в Нижнекамск.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в разговоре с НСН заявил, что перенаправление самолета из-за угрозы атаки беспилотников обходится авиакомпаниям в 700 тысяч рублей за час полета, но эти риски сегодня застрахованы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru