Росавиация: Ограничения на работу аэропорта Махачкалы сняты
В Дагестане сняли ограничения с работы аэропорта Махачкалы. Об этом в своем Telegram-канале написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, также в штатном режиме начали функционировать авиахабы в Грозном и Владикавказе. План «Ковер» был отменен в 12:00 часов по московскому времени.
Ограничения были введены утром 31 декабря для обеспечения безопасности полетов гражданских авиасудов. Кореняко рассказал, что в период действия особого режима на запасных аэродромах приземлились четыре рейса, которые следовали в Махачкалу, и один, который направлялся во Владикавказ.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о снятии ограничений с работы казанского аэропорта.
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