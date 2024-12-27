«Заплатят пассажиры»: Перенаправление самолета обходится компаниям в миллион рублей
Павел Герасимов заявил НСН, что стоимость полетного часа магистрального самолета 737-800 составляет 700 тысяч рублей.
Перенаправление самолета из-за угрозы атаки беспилотников обходится авиакомпаниям в 700 тысяч рублей за час полета, но эти риски сегодня застрахованы, заявил НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
В аэропортах Сочи, Астрахани, Волгограда и Казани утром 27 декабря вводили режим временного запрета на прием и выпуск воздушных судов. Борт «Аэрофлота», летевший из Москвы в Астрахань, был перенаправлен в Махачкалу. В Волгограде и Астрахани ограничения сняли примерно через два часа. Герасимов рассказал, кто платит за подобные перенаправления.
«Стоимость полетного часа магистрального самолета 737-800, который «Аэрофлот» перенаправил в Махачкалу, в среднем составляет около семи тысяч долларов. Это примерно 700 тысяч рублей. Плюс взлетно-посадочная операция на прием и вылет осуществляется с учетом веса самолета. Ориентировочно такое перенаправление из Астрахани в Махачкалу и обратно обойдется компании в миллион рублей. Резерв топлива есть на 180 минут, маршруты построены так, что в необходимом радиусе самолета всегда есть несколько запасных аэродромов», - рассказал он.
При этом, по его словам, авиакомпании застраховали подобные риски, но страховые компании подняли тарифы, что в конечном итоге сказывается на стоимости билетов.
«Затраты, связанные с перенаправлением рейсов, несет непосредственно авиакомпания. Однако большинство авиакомпаний застраховали свои риски, страховые компании возмещают данные расходы. Страховые компании смогут выплатить всем, но страховые тарифы сегодня высокие, что увеличивает себестоимость перевозки. Все это ложится на конечного потребителя, на пассажира», - отметил он.
В начале ноября в Москве сразу 36 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за атаки украинских беспилотников на столичный регион, передает «Радиоточка НСН».
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