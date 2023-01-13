В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с рейсом из Бангкока в Москву
Самолет, выполнявший рейс из Бангкока в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Самарканда из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки, сообщает «РЕН ТВ».
«Самолёт, выполнявший рейс SU271 Бангкок — Москва от 12.01.2023, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самарканда в связи с ухудшением состояния здоровья пассажирки. После посадки воздушного судна женщина была передана медицинским работникам», — сообщила авиакомпания «Аэрофлот».
Как заявил перевозчик, во время полета между двумя пассажирами возник конфликт – их передали сотрудникам полиции после посадки в Самарканде.
Кроме того, во время подготовки к продолжению рейса у самолета выявили технические неисправности. Для доставки пассажиров в Москву выделили два резервных самолета меньшей вместимости. Отмечается, что на время ожидания вылета пассажирам предоставлено размещение в гостинице, питание и напитки.
По словам представителя АО Uzbekistan Airports, посадка была запрошена командиром воздушного судна из-за начавшихся родовых схваток у беременной пассажирки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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