СМИ: Самолет из Москвы не долетел до Гоа из-за сообщения о мине
9 января 202319:53
Самолет, летевший из Москвы в Гоа, экстренно приземлился в индийском штате Гуджарат.
По данным ТАСС, причиной посадки лайнера авиакомпании «Azur Air» стало сообщение о мине. Информации о пострадавших в ходе инцидента пока нет.
Ранее сообщалось, что, что из-за сообщения о бомбе в одной из соцсетей в Париже посадили самолет, следовавший из Нью-Йорка в Мюнхен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru