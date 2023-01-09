СМИ: Самолет из Москвы не долетел до Гоа из-за сообщения о мине

Самолет, летевший из Москвы в Гоа, экстренно приземлился в индийском штате Гуджарат.

По данным ТАСС, причиной посадки лайнера авиакомпании «Azur Air» стало сообщение о мине. Информации о пострадавших в ходе инцидента пока нет.

Ранее сообщалось, что, что из-за сообщения о бомбе в одной из соцсетей в Париже посадили самолет, следовавший из Нью-Йорка в Мюнхен.

