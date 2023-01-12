Летевший из Бангкока и Москву самолёт сел в Самарканде из-за беременной пассажирки

Самолёт компании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU271 Бангкок - Москва экстренно приземлился в аэропорту Самарканда, сообщает РИА Новости.

У самолета, летевшего в Магадан, при взлете открылся грузовой отсек

По словам представителя АО Uzbekistan Airports, посадка была запрошена командиром воздушного судна из-за начавшихся родовых схваток у беременной пассажирки.

«После приземления пассажирку забрала скорая и госпитализировала в лечебное учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи», – добавил он.

Ранее самолёт, летевший из Москвы в Гоа, экстренно приземлился в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о мине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:БеременностьУзбекистанЭкстренная ПосадкаСамолёт
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