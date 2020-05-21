В Адыгее глава района уволился после массового заражения COVID-19 на похоронах
Глава Красногвардейского района Адыгеи, жители которого массово заразились коронавирусной инфекцией на похоронах, досрочно сложил свои полномочия. Как пишет РИА Новости, об этом сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики. Речь идёт об Альберте Османове.
Ранее стало известно, что вспышка COVID-19 произошла из-за массового скопления людей на похоронном мероприятии, которое прошло 1 мая. Как сообщает РЕН ТВ, его участниками стали около 500 человек. Некоторые приехали из соседнего Краснодарского края. При этом, никто из них не соблюдал дистанцию, а также не надевал защитные маски.
Между тем, по последним данным, коронавирус в республике выявлен у 525 человек, жертвами COVID-19 стали восемь человек, выздоровели 249. Власти Адыгеи сообщили, что усилят санитарный контроль в Красногвардейском районе.
Ранее НСН писала, что летальность коронавируса COVID-19 среди людей с нарушениями обмена веществ в два-четыре раза выше, чем у заразившихся без таких сопутствующих диагнозов. Об этом рассказала директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии Минздрава» Наталья Мокрышева.
По её словам, в группе риска находятся люди с эндокринопатиями — с системными поражениями, полиорганными нарушениями, аутоиммунными заболеваниями, болезнями надпочечников, сахарным диабетом, передаёт RT.
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