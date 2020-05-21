У министра здравоохранения Северной Осетии подтвержден коронавирус
Глава Минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав республики.
По данным агентства, сам Гогичаев подтвердил, что находится на больничном. Министр призвал всех избегать мест массового скопления людей, а также использовать маски и перчатки при посещении общественных мест.
По данным республиканского Минздрава на 20 мая, в Северной Осетии коронавирусом заразились 2 387 человек, из них 1 164 - вылечились, 22 – умерли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru