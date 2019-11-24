Из Абхазии запретили вывозить эвкалипт
Госинспекция по карантину растений Абхазии запретила вывоз из региона эвкалипта. Ограничительные меры вызваны массовым заражением деревьев паразитом офелимусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского ведомства.
Первые случаи заражения эвкалиптовых деревьеф зафиксированы в Гагре в начале 2019 года.
«В связи с угрозой массового распространения на территории Республики Абхазия карантинного вредителя - офелимуса, эвкалиптовой листоблошки, опасной для эвкалиптовых деревьев - государственная инспекция Абхазии по карантину растений запрещает трансграничное перемещение всех видов эвкалиптов, вывозимых с территории республики», - сказано в официальном сообщении.
Контролировать исполнение приказа будут не только представители руководства госинспекции, но и начальники пограничных карантинных фитосанитарных контрольно-пропускных пунктов «Гал» и «Псоу».
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