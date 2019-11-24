Из Абхазии запретили вывозить эвкалипт

Госинспекция по карантину растений Абхазии запретила вывоз из региона эвкалипта. Ограничительные меры вызваны массовым заражением деревьев паразитом офелимусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского ведомства.

Первые случаи заражения эвкалиптовых деревьеф зафиксированы в Гагре в начале 2019 года.