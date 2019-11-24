Из Абхазии запретили вывозить эвкалипт

24 ноября 201921:00

Госинспекция по карантину растений Абхазии запретила вывоз из региона эвкалипта. Ограничительные меры вызваны массовым заражением деревьев паразитом офелимусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского ведомства.

Первые случаи заражения эвкалиптовых деревьеф зафиксированы в Гагре в начале 2019 года.

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«В связи с угрозой массового распространения на территории Республики Абхазия карантинного вредителя - офелимуса, эвкалиптовой листоблошки, опасной для эвкалиптовых деревьев - государственная инспекция Абхазии по карантину растений запрещает трансграничное перемещение всех видов эвкалиптов, вывозимых с территории республики», - сказано в официальном сообщении.

Контролировать исполнение приказа будут не только представители руководства госинспекции, но и начальники пограничных карантинных фитосанитарных контрольно-пропускных пунктов «Гал» и «Псоу».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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