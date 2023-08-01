В Абхазии в 20 раз увеличили штрафы за появление в купальнике вне пляжей

На территории Абхазии с 1 августа вступило в силу 20-кратное увеличение штрафа для тех, кто находится в купальнике или обнаженным за пределами пляжа. Изменения были ранее внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Выход в пляжном образе (в плавках или бикини) в общественное место теперь обойдется в шесть тысяч рублей, до этого штраф составлял 300 рублей.

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Полиция Крыма также предлагает ввести административную ответственность за появление в обнаженном виде на пляжах и в общественных местах. С предложением выступила замначальника отдела участковых уполномоченных республиканского МВД Ольга Алексеева.

По ее мнению, на нудистские пляжи необходимо обратить особое внимание, особенно на те, которые располагаются в пешей доступности от традиционных мет отдыха жителей и туристов. По словам представителя МВД, сейчас применить санкции в отношении людей, находящихся в общественном месте в обнаженном виде, проблематично, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуристыПляжиАбхазия

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