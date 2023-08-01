В Абхазии в 20 раз увеличили штрафы за появление в купальнике вне пляжей

На территории Абхазии с 1 августа вступило в силу 20-кратное увеличение штрафа для тех, кто находится в купальнике или обнаженным за пределами пляжа. Изменения были ранее внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Выход в пляжном образе (в плавках или бикини) в общественное место теперь обойдется в шесть тысяч рублей, до этого штраф составлял 300 рублей.